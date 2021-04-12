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Коронавирус Covid-1912 апреля 2021 12:43

На Кубани 27 классов отправлены на карантин из-за коронавируса

Школьники обучаются на удаленке
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Классы отправлены на удаленку

Классы отправлены на удаленку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодарском крае 27 классов находятся на самоизоляции из-за выявленных случаев COVID-19. Школьники обучаются дома с помощью дистанционных технологий.

- Классы закрыты в 11 школах Краснодара, Сочи, Туапсинского, Тихорецкого и Динского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что на карантин закрыты 19 групп в 11 детских садах Краснодара, Белоглинского, Калининского, Славянского, Тихорецкого, Туапсинского и Усть-Лабинского районов, а также две группы Краснодарского политехнического техникума и Сочинского профессионального техникума.

Ранее «Комсомолка» сообщала, по данным на 12 апреля за последние сутки в госпитали попали 103 человека с коронавирусом, четверо из них – дети.

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