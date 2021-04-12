В Сочи станет актуальной карта чайных плантаций

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи прошло заседание рабочей группы чаеводов, на котором мэр города Алексей Копайгородский поручил сотрудникам мэрии изучить историческую карту чайных плантаций и сделать ее актуальной на сегодняшний день. На основании этих данных планируется передать неиспользуемые земли более ответственным предпринимателям-чаеводам.

Также участники совещания обсудили перспективы развития такой отрасли земледелия.

— Мы постоянно проводим рейдовые мероприятия. Сейчас специалисты обследовали уже около десяти земельных участков площадью свыше 130 гектаров. На восьми из них уже нашли признаки нарушения действующего земельного законодательства, — рассказал директор департамента по охране окружающей сред лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Александр Мамлай.

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