В Краснодарском крае снова выпадет снег

Погода пока не радует

В Краснодарском крае синоптики прогнозируют дождь, а в горах - мокрый снег на следующие двое суток, 14-15 апреля.

- Порывы ветра будут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха 14 апреля составит +12…17°, 15 апреля +15…20°, - сообщили в краснодарском гидрометцентре.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами дождь. Температура воздуха ночью 14.04 и 15.04 6…11°; днем 14.04 10…15°, 15.04 13…18°.

Напомним, из-за вторжения холода в центре страны стал формироваться антициклон, который к югу, увы, не пробьется. В Краснодаре хоть и начнет повышаться температура, но она останется ниже климатической нормы.