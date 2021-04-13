Две эмблемы футбольного клуба «Кубань» продали с аукциона за 16 млн рублей

Фото: ru.wikipedia.org

Так, Краснодарская общественная организация «Объединенный клуб футбольных болельщиков «Кубань» выкупила первый лот за 1 млн рублей, начальная стоимость заявлялась в 205 тыс. рублей. Эта эмблема была зарегистрирована в 2002 году - это черно-белое изображение мяча с колосьями пшеницы, а также надписями «ФК Кубань» и «1928».

Второй торговый знак за 15 млн рублей выкупил болельщик, которого сайт ФК "Кубань" характеризует как «давнего фаната ФК «Кубань», заряжающего Трибуны Юг, - Александр Гео».

- Теперь ФК «Кубань» может смело официально использовать родной герб на своей игровой форме, пусть пока и в любителях. В планах КРОО «Кубань» также распространение атрибутики среди болельщиков, создание детской команды «Кубань», - сообщает официальный сайт ФК "Кубань".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Как я попробовал стать игроком ФК «Кубань»

Корреспондент «Комсомольской правды - «Кубань» отправился на просмотр к «желто-зеленым» (читать далее)