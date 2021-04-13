В Сочи сестра во время игры чуть не оторвала брату мужское достоинство

Врачи диагностировали открытую рану полового органа. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи игра сестры и брата закончилась госпитализацией. Семилетняя девочка едва не оторвала ребенку мужское достоинство. Она так сильно ударила брата рукой между ног, что 11-летний подросток был доставлен в хирургическое отделение детской больницы. Врачи диагностировали открытую рану полового органа.

- Инцидент, безусловно, неприятный, но здоровью мальчика ничего не угрожает, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» медики.

По данному факту полиция проводит проверку.

- Уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани мужчина надел на половой член кольцо, однако снять без посторонней помощи его не мог. Обращаться к специалистам он поначалу стеснялся, но когда дело стало совсем худо, он вызвал спасателей.

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