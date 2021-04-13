Когда фонтаны заработают в парке «Краснодар»

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

На зиму фонтаны в кубанской столице выключают. Исключением не стали и водные сооружения в парке "Краснодар". На январских праздниках все фонтаны и водоемы на территории парковой зоны законсервировали. Как объяснили в администрации парка, это связано с погодными условиями и низкими температурами зимой - это неблагоприятно влияет на конструкции устройств.

Фонтан "Инфинити" - излюбленное место у горожан. Здесь назначают свидания, около него делают сотни фотоснимков каждый день. Потому у краснодарцев и возник вопрос, когда же его вновь включат.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», из "спящего режима" достопримечательность парка уже вывели. Сотрудники почистили чашу фонтана и наполнили ее водой. Так что сейчас "Инфинити" вновь радует посетителей своей красотой.

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