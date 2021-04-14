Сезонные тарифы на платных участках М-4 «Дон» вводятся с 16 апреля

Фото: vk.com/gkavtodor

В компании «Автодор» решили не менять сезонные тарифы на платной дороге М-4 «Дон». Из Москвы до Краснодара можно будет проехать по стоимости, которая была установлена и в прошлом году.

- Сезонные тарифы на платных участках вводятся с 16 апреля. Они будут действовать с понедельника по четверг до 17 октября. От столицы до кубанского центра на легковом автомобиле через транспондер выйдет 1 584 рубля, а за наличные и по банковской карте - 1 760 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе госкомпании.

Стоит отметить, что в этом году «Автодор» увеличил минимальную скидку для легковушек при оплате проезда с использованием транспондера T-pass до 10%. Дополнительную скидку еще в 5% можно получить при участии в программе лояльности.

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