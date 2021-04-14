Благодаря промпарку «Краснодар» в поселке Дорожный создано порядка 1000 новых рабочих мест

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае работает четыре индустриальных парка. Планируется создание еще семи подобных зон. Их развитие – в числе стратегических задач краевой промышленности.

Например, благодаря промпарку «Краснодар», который находится в поселке Дорожный, удалось создать порядка 1000 новых рабочих мест.

- Индустриальный парк «Краснодар» получил 350 млн рублей субсидии на возмещение части затрат по строительству инженерной инфраструктуры. Правильный вектор развития промпарка подтверждает растущая загрузка его мощностей. Если на старте работы резидентов загрузка оборудования составляла чуть более 40%, то сейчас составляет порядка 85%, – отметил Александр Руппель.

В промпарке «Краснодар» находятся несколько резидентов. Среди них - «Кубанский комбинат хлебопродуктов». Он включает девять линий по выпуску мучных кондитерских изделий. Современное оборудование помогает производить свыше 76 тысяч тонн продукции в год.

«Кондитер Кубани», который также находится в промзоне, в своих лабораториях создает и тестируют новые продукты. Это позволяет реализовывать продукцию не только на внутреннем рынке страны, но и выходить на экспорт.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре на базе масложиркомбината собираются открыть промышленный парк.

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