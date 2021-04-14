С 17 апреля в Краснодаре начнется реконструкция улицы 40 лет Победы

Фото: krd.ru

В краевом центре в Восточно-Кругликовском районе ремонтируют сразу несколько дорог. Например, масштабная реконструкция запланирована на улице Черкасской. Также с 17 апреля здесь начнут обновлять участок улицы имени 40-летия Победы.

- Участок от улицы Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков расширят до четырех-пяти полос. Также здесь построят тротуар с велодорожкой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии добавили, что при реконструкции дороги на улице 40 лет Победы переустроят сотни метров подземных коммуникаций. Для этого придется поэтапно ограничивать движение автомобилей. Пробки неизбежны, водителям советуют заранее искать альтернативные пути для объезда. А общественному транспорту тоже временно выберут другой маршрут с объездом ремонтируемых участков.

Ремонт дороги на 40 лет Победы может продолжиться до 29 декабря.

КОНКРЕТНО

На время ремонта поэтапно будут вводить ограничения движения:

I этап — на участке протяженностью 160 м от ул. Восточно-Кругликовской до съезда к дому № 93, корпус 1 — с 17 апреля по 17 июня.

Фото: krd.ru

II этап — на участке 230 м от съезда к дому № 93, корпус 1 до второго съезда к магазину «Магнит» — с 17 июня по 17 сентября.

Фото: krd.ru

III этап — на участке 330 м от второго съезда к магазину «Магнит» до ул. им. Героев-Разведчиков — с 17 сентября по 29 декабря.

Фото: krd.ru

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