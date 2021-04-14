На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи

Стала известна причина аварии в аэропорту Сочи 14 апреля 2021 года. ДТП в Адлерском районе курорта произошло днем 14 апреля. Три автомобиля столкнулись рядом с Международным аэропортом Сочи, на улице Костромской.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Комсомольской правде» - Кубань», что дорогу не поделили три автомобиля: Toyota, Volkswagen и «Нива».

- По предварительным данным водители не соблюдали скоростной режим, который бы обеспечивал постоянный контроль над транспортными средствами, поэтому Toyota влетела на крышу автомобиля «Нива», - отметил сотрудник правоохранительных органов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в ДТП пострадал 45-летний мужчина. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

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