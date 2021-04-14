Авария в аэропорту Сочи: Toyota «взгромоздилась» на крышу «Нивы»

Авария в аэропорту Сочи

Форсаж по-сочински. В Адлерском районе курорта днем 14 апреля столкнулись три автомобиля. ДТП произошло рядом с Международным аэропортом Сочи на улице Костромская в Адлерском районе.

- Три машины, за рулем которых были женщины-водители, столкнулись прямо перед выездом из аэропорта, - рассказывают очевидцы.

Скрин видео: t.me/chp_sochi

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Комсомольской правде» - Кубань», что дорогу не поделили три автомобиля: Toyota, Volkswagen и «Нива».

Скрин видео: t.me/chp_sochi

- По предварительным данным, водители не соблюдали скоростной режим, который бы обеспечивал постоянный контроль над транспортными средствами, поэтому Toyota влетела на крышу «Нива», - уточнил сотрудник правоохранительных органов.

Информация о пострадавших дали в экстренных службах. При столкновении машин пострадал 45-летний мужчина. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что аналогичное ДТП произошло на трассе Анастасиевская – Семисводный. По предварительным данным, один из автомобилей не уступил другому. От удара и большегруз, и легковушка перевернулись и вылетели с дороги. На место ДТП выехали не только автоинспекторы, но и спасатели.

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