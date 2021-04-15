«Для меня это святые вещи!»: В Сочи турист заявил в полицию на хозяйку гостевого дома после пропажи оберегов

Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Сочи из Калининграда приехал 40-летний турист. На побережье он решил задержаться – остался на целый месяц. Чтобы отдых не влетел в копеечку, мужчина снял комнату в гостевом доме поселка Лоо. Местечко уютное, а главное бюджетное. Отдыхающего поначалу все устроило, вот только позже он узнал, что входная дверь в его номер не закрывается.

- В последний день проживания, когда я съезжал, сосед рассказал мне, что хозяйка заходила в комнату, пока меня не было, и забрала мои вещи, - рассказывал возмущенный турист полицейским. – Пропали фигурная палку и камень. Для меня это святые вещи, они имеют духовную ценность.

Владелец оберегов потребовал наказать женщину. Полицейские заявления мужчины приняли, начали разбирательства, правда, пока с самим владельцем пропавших вещей не могут выйти на связь.

- Для полноценного расследования необходимо детально описать ценные вещи. В настоящий момент имущество, о котором указывает заявитель, не обнаружено, из-за этого установить его стоимость не представляется возможным, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Со стороны мужчины также не была предоставлена документация, подтверждающая фактическую стоимость имущества.

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