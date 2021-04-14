Мэр Краснодара рассказал о новых способах борьбы с пробками

Типичная картина того, как выглядит карта пробок в Краснодаре

Сегодня, 14 апреля, в редакцию «Комсомольской правды»-Краснодар» пришел в гости мэр города Евгений Первышов. Среди прочих тем, он рассказал журналистам о том, как обстоят дела с пробками на дорогах.

- Краснодар – лидер по количеству автомобильных пробок. В субботу и воскресенье город у нас свободен, машин гораздо меньше. В городе находятся те автомобили, что зарегистрированы в нем. В будние дни мы видим маятниковую миграцию. Она наблюдается в утренние и вечерние часы, когда большой поток автомобилей и общественного транспорта приезжает в город с соседних муниципальных образований, - сказал мэр в эфире радиостанции «Комсомольская Правда» – Кубань».

По данным городской администрации, ежедневно в город заезжают 150 тысяч транспортных средств. В этом месяце в мэрии утвердили новый генплан, в котором определили границы с соседними муниципалитетами. Они создадут новые рабочие места. Все это должно дать людям возможность зарабатывать деньги без въезда в краевой центр.

- Мы развиваем общественный транспорт, продумываем логистику, предусмотрели строительство многоуровневых парковок на въезде в Краснодар. Это позволит перехватывать легковой транспорт, который въезжает в город. Также нам нужно модернизировать общественный транспорт, - заключил Евгений Первышов.

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