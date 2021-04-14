В Краснодаре начнется ремонт улицы 40-летия Победы

Фото: krd.ru.
В Краснодаре приступят к капитальному ремонту с расширением дороги по улице 40-летия Победы. Это участок от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков.
- Первый этап реконструкции стартует с 17 апреля, - сообщил мэр города Евгений Первышов в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар».
Он обратил внимание. Что предстоящий период ремонт будет сложным для жителей микрорайона и принесёт им неудобства.
- Но откладывать работы уже нельзя, - считает глава города. - Необходимость расширения проезжей части назрела уже лет десять назад.
Планируется расширить дорогу с двух до четырех и даже местами до пяти полос. Будут заменены и коммуникации.
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