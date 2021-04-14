Прямой эфир

На дорогах Краснодара выделенных полос для общественного и спецтранспорта станет больше. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Пока «выделенка» на улице Тургенева вызывает недовольство водителей. По их мнению, она создает пробки.

Глава города напомнил, что ранее правая сторона улицы Тургенева была занята припаркованными машинами. Сейчас по ней движутся автобусы и спецтранспорт – машины скорой помощи, полиции, МЧС.

- Мы будем продолжать программу по созданию выделенных полос. Эта стратегия транспортного развития, - отметил Евгений Первышов. – Во-первых, это необходимо для улучшения трафика общественного транспорта. Во-вторых, мы должны давать возможность машинам спецтехники увеличивать скорость движения.

Общая протяженность выделенных полос в городе составит порядка 12 километров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре выделенные полосы организуют на улицах Атарбекова, Тургенева и Северной

Всех нарушителей штрафуют на 1500 рублей (подробности)