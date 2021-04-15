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Коронавирус Covid-1915 апреля 2021 12:38

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 апреля выросло на 104

Заболевших на Кубани за сутки каждый день становится меньше
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 15 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 104 человека, накануне было зафиксировано 103 новых случая. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Выселковский район, здесь выявили 30, 15 и 10 новых случаев соответственно. В госпитали Динского, Кавказского и Тихорецкого районов попали по шесть человек. В Геленджике, Кореновском, Туапсинском, Крыловском и Павловском районах по три новых пациента.

- В Горячем Ключе и Красноармейском районе получили по два положительных теста на COVID-19. Единичные случаи зафиксированы в Новороссийске, Анапе, Брюховецком, Курганинском, Лабинском, Темрюкском, Тимашевском, Успенском, Усть-Лабинском, Гулькевичском, Мостовском, а также Белоглинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что за сутки среди заболевших трое детей от трех лет. 72 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО. Сейчас в стационарах проходит лечение 1281 человек с COVID-19, на дому – 1603.

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