Фото: sochi.ru.

В Сочи будет создана единая туристическая карта с объектами показа, в основном относящимся к сфере экомаршрутов. Она будет интегрирована в цифровые сервисы

- Эту работу мы ведем поэтапно. Уже сейчас, в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного в ноябре прошлого года между администрацией города, тремя горными курортами, Сочинским Национальным парком и Кавказским биосферным заповедником разработана единая карта туристских маршрутов, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Он обратил внимание, что она будет интегрирована в цифровые сервисы, например, в туристический портала Сочи, который власти намерены развивать.

В планах на ближайшее время – создание мобильного приложения о городе Сочи, где любой гость сможет подобрать маршрут найти услугу или развлечение исходя из своих предпочтений. Подобные приложения активно развиваются и очень популярны в крупных мировых туристических центрах. Скоро подобный сервис появится и у жителей и гостей Сочи.

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