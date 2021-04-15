На улице Черкасской в Краснодаре укладывают новую ливневку

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Почти на 80% выполнены работы по разработке грунта для ливневой канализации на ул. Черкасской в Краснодаре.

Сейчас рабочие устанавливают канализационные колодцы. На городской дороге протяженностью в 700 метров укладывают грунт, делают новые тротуары, пешеходные переходы и остановки.

- Работы идут в рамках графика. Финансирование реконструкции Черкасской ведется за счет облигационного займа, которое взяла администрация Краснодара, - сообщает пресс-служба администрации города.

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