Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 апреля выросло на 103

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 15 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 103 человека, накануне было зафиксировано 104 новых случая. Самыми зараженными за день стали Краснодар и Сочи, здесь выявили 28 и 17 новых случаев соответственно. По семь заболевших коронавирусом выявлено в Новороссийске, Анапе и Апшеронском районе. Пять – в Тихорецком, четыре – в Кавказском.

- По три пациента попали в госпитали в Геленджике и Приморско-Ахтарском районе. По два – в Белореченском, Кущевском, Лабинском, Усть-Лабинском и Павловском. Единичные случаи зафиксированы в Туапсинском, Брюховецком, Динском, Ейском, Красноармейском, Крыловском, Северском, Славянском, Темрюкском, Тбилисском, Гулькевичском и Мостовском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Также известно, что в стационарах проходят лечение 1313 пациентов COVID-19, на дому – 1556. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 73 человека, еще 3 – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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