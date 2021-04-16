Коронавирус на Кубани: достоверная информация на 16 апреля

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае все еще волнует жителей региона. Они ежедневно отслеживают ковидные сводки, которые публикует оперштаб Кубани. За минувшие сутки заболели 103 человека, среди них - годовалый ребенок.

В стационарах проходят лечение 1313 пациентов с COVID-19, на дому – 1556.

- В течение последней недели на территории края ежедневно регистрировали от 101 до 109 новых случаев, - отмечают в региональном оперштабе.

При этом доля случаев заражения, при котором люди заболевали после общения с инфицированным членом семьи, находится на уровне 41%. Контакт в больницах и поликлиниках - 5,6%, на работе – 10%.

- В структуре заболевших дети до 17 лет составили 3,4%, - сказала специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Татьяна Межевая. - Наибольший удельный вес внесли лица 56 и 64 лет и старше 65.

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