«За что?»: В Мостовском районе внук до смерти забил свою бабушку-инвалида

Мужчина находится под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В частном домике поселка Мостовской вот уже много лет живет семья – 41-летний мужчина с матерью и 89-летней бабушкой. 8 апреля женщина отправилась в ночь на работу, указав сыну присматривать за больной пенсионеркой (у нее первая степень инвалидности).

В этот же день мужчина начал пить спиртное. Пожилая женщина стала высказывать свое недовольство, что вылилось в зверское трехчасовое избиение. Мужчина сломал родной бабушке все ребра и повредил легкие. От таких травм пенсионерка скончалась на месте, а мужчина лег спать. Незабываемую картину расправы обнаружила дочь убитой.

- Вернувшись с работы, дочь обнаружила мать мертвой и сообщила в правоохранительные органы, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сам он находится под стражей.

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