Георгиевская ленточки в Сочи начнут раздавать с 27 апреля 2021

27 апреля в Сочи, как и по всей Кубани, стартует акция «Георгиевская ленточка»
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
27 апреля в Сочи, как и по всей Кубани, стартует акция «Георгиевская ленточка».
- Это традиционное предпраздничное мероприятие в 2021 году пройдет в обычном формате. Но с учетом пандемии будут соблюдены всех санитарные меры, - заверили в пресс-службе администрации края.
Волонтеры накануне 9 Мая начнут раздавать жителям Кубани георгиевские ленточки.
Для всех желающих узнать побольше об истории георгиевской ленточки и ее правильном ношении оборудуют специальные точки.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
День Победы 9 мая 2021 года в Краснодаре: что посмотреть, куда пойти
«КП» - Кубань» узнала, как пройдет День Победы 9 мая 2021 года в Краснодаре (читать далее)