Георгиевская ленточки в Сочи начнут раздавать с 27 апреля 2021

27 апреля в Сочи, как и по всей Кубани, стартует акция «Георгиевская ленточка» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27 апреля в Сочи, как и по всей Кубани, стартует акция «Георгиевская ленточка».

- Это традиционное предпраздничное мероприятие в 2021 году пройдет в обычном формате. Но с учетом пандемии будут соблюдены всех санитарные меры, - заверили в пресс-службе администрации края.

Волонтеры накануне 9 Мая начнут раздавать жителям Кубани георгиевские ленточки.

Для всех желающих узнать побольше об истории георгиевской ленточки и ее правильном ношении оборудуют специальные точки.

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