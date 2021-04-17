Погода будет дождливой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Узнали, какой будет погода 17 апреля 2021 года в Краснодаре. По прогнозам синоптиков, в столице Кубани облачно с прояснениями.

- Днем ожидаем кратковременный дождь, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в краснодарском гидрометцентре. - Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем 13-15 градусов.

На Черноморском побережье синоптики прогнозируют облачность, кратковременный дождь, туман. В Туапсинском районе, например, дождь будет сильный, а воздух при этом прогреется до плюс 14.

А вот 18 апреля уже чуть потеплеет, в Краснодаре прогнозируют до 20 градусов со знаком плюс. А еще мы узнали, какой будет погода в Краснодарском крае на неделе с 19 по 25 апреля 2021.