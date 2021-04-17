Минздрав Адыгеи обокрали во время строительства фельдшерско-акушерского пункта

Вот так фирма построила ФАП в хуторе Грозном

Сотрудниками ФСБ Адыгеи выявлен новый эпизод хищения бюджетных денег при строительстве в Майкопе фельдшерско-акушерского пункта.

- Организация выполняла контракт на четыре миллиона рублей – по заказу республиканского минздрава возводила фельдшерско-акушерский пункт в Майкопском районе, - рассказывают сайту «КП» -Кубань» в МВД Адыгеи. – Но во время строительства выяснилось, то не все деньги потрачены по назначению.

Часть суммы предприятие положило себе в карман. Так хищения бюджетных средств выявлены при строительстве ФАПа в поселке Подгорный. А ранее на директора предприятия уже было заведено уголовное дело за хищения денег во время возведения пункта в хуторе Грозном. Когда заказчик стал принимать работу, выяснилось, что она сделана некачественно. Отваливалась плитка, по стенам шли трещины. Когда копнули глубже, выяснилось, что часть денег просто не дошла по назначению.

- Новый же эпизод также связан с деятельностью 34-летнего жителя Московской области - генерального директора общества с ограниченной ответственностью, - говорят силовики. - На этот раз установлено, что по итогам электронного аукциона между обществом, в лице генерального директора, и минздравом Адыгеи был заключен контракт на строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Подгорном Майкопского района. Стоимость работ составила около 4 миллионов рублей.

Гендиректор фирмы отчитался фиктивными актами о приемке, на основании которых на расчетный счет ООО и была перечислена вся сумма. Хотя по факту работы не были выполнены на общую сумму более 400 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено новое уголовное дело за «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере», - пояснили в МВД Адыгеи. – Если суд признает его вину, гендиректору фирмы грозит до 6 лет лишения свободы.

Кстати, минздрав Адыгеи является самым крупным партнером этого ООО. Ведомство заключило с ним 20 контрактов на 81 млн рублей.

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