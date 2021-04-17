МЧС Кубани: на месте крушения вертолета Ми-2 развернут оперативный штаб

Авиакатастрофа в Краснодарском крае

В поселке Ильском, Северского района развернут оперативный штаб МЧС. Здесь недалеко от трассы Краснодар-Новороссийск совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Пилот погиб.

- Вертолет обрабатывал посевы пшеницы жидкими ядохимикатами, - рассказали сайту "КП"-Кубань" в администрации Северского района. - Перед полетом машина прошла проверку, все части были исправные. Как сообщил официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, на месте работает 41 человек и 12 единиц техники.

- На месте работает оперативная группа, развернут и оперштаб, - пояснил Гавриляк. - Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

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