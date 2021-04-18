Кристиан Нобоа реализует пенальти Фото: пресс-служба ФК Сочи

Футболисты «Сочи» переиграли столичный ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России. Игра прошла на стадионе «Фишт» в воскресенье, 18 апреля, и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе «барсов» забитыми мячами отметились Кристиан Нобоа, который реализовал пенальти на 40 минуте, и Артур Юсупов. Он был точен на 54 минуте встречи. В составе ЦСКА отличился Игорь Дивеев. Он забил со штрафного удара на 79 минуте.

После 26 туров «Сочи» обосновался на седьмой позиции в Российской Премьер-Лиге. У него 43 очка. ЦСКА расположился на пятой позиции в чемпионате России. У команды Ивицы Олича 46 баллов.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет с «Уфа» 25 апреля, а ЦСКА в этот же день встретится со столичным «Спартаком» на «Открытие арена».

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Игра завершилась со счетом 2:2 (подробнее).