Отсидел и снова за старое: Что известно о мужчине, до смерти забившем свою бабушку-инвалида

После того, как вышел из колонии, мужчина мечтал об идеальной семье.

Это преступление случилось 9 апреля в поселке Мостовском. 41-летний Иван Пономарев (имя изменено - Авт.) накинулся с кулаками на собственную бабушку. Все случилось в тот момент, когда мать Ивана отправилась в ночь на работу, сына попросила присмотреть за пожилой родственницей, у которой первая группа инвалидности.

Только женщина захлопнула дверь, как Иван приложился к бутылке. Пенсионерка стала ругать внука в надежде, что тот возьмется за ум и прекратит травить себя алкоголем. Но мужчину нотации лишь взбесили - он накинулся на родственницу с кулаками.

Иван сломал родной бабушке все ребра и повредил легкие, после чего лег спать.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Иван ранее был судим. Причем в прошлый раз, когда он оказался перед Фемидой, он умудрился собрать целый букет уголовных статей.

- Его судили за кражу, незаконное хранение наркотиков, хулиганство с применением оружия, умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Судимость у него погашена.

Как только Иван освободился из колонии, решил вернуться к прежней, дотюремной жизни. Мечтал о большой семье и стабильной работе. Но судимость многих работодателей пугала, мужчина везде получал отказ. Свое горе глушил в спиртном.

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