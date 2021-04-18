В краснодарском женском монастыре спасли котенка, провалившегося в канализацию

Фото: кадр из видео.

В Краснодаре котенок провалился в канализацию на территории женского монастыря. Совсем недавно появившийся на свет малыш провел на глубине нескольких метров двое суток.

Изначально люди не могли понять, откуда доносится мяуканье. А позже поняли - из люка. Вот только достать кроху было невозможно - неравнодушные просто не могли подобраться к малышу.

На помощь, к счастью, пришли спасатели городской службы, которые с помощью болгарки освободили из западни малыша. Котенок не пострадал, но был сильно напуган.

Как говорят очевидцы, чернышу уже нашли новую семью. Одна из женщин, которая следила за ходом спасательной операции в соцсетях, решила забрать пушистика себе.

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