В Сочи прогнозируют залповые ливни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Над Краснодарским крае то и дело гуляют тучи. Виной тому атмосферный фронт, который не уступает дорогу весне. Потерпеть, говорят синоптики, осталось недолго - с середины рабочей недели дожди прекратятся. Пока же зонты лучше не прятать, особенно жителям Сочи. На курорте из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение.

- До конца дня 19 апреля в Сочи возможен сильный дождь с грозой, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации курорта.

На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Поэтому все городские службы на время непогоды перешли на усиленный режим работы, чтобы быть готовыми к стихии.

- Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи временно отказаться от отдыха у воды, - добавляют «КП» - Кубань» в пресс-службе сочинской администрации.

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