Четыре человека отравились газом в жилом доме в Краснодаре
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Четыре человека отравились газом в ночь с воскресенье на понедельник. Инцидент случился в жилом доме на улице имени Володи Головатого в Краснодаре.
- Сейчас все пострадавшие госпитализированы в больницы Краснодара, – сказали КП – Кубань в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сейчас люди находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает.
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