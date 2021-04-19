Четыре человека отравились газом в жилом доме в Краснодаре Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Четыре человека отравились газом в ночь с воскресенье на понедельник. Инцидент случился в жилом доме на улице имени Володи Головатого в Краснодаре.

- Сейчас все пострадавшие госпитализированы в больницы Краснодара, – сказали КП – Кубань в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас люди находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает.

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