Сочи 20 апреля накроет сильный ветер до 20 метров в секунду

Ночью и в первой половине дня 20 апреля в Сочи будет дуть сильный ветер
Фото: Евгения ГУСЕВА
Погода в Сочи начнет портиться уже в ночь на 20 апреля. Северо-восточный ветер усилится и, поменяв направление на западный и северо-западный, станет набирать силу.
Ночью и в первой половине дня 20 апреля в городе-курорте будет дуть ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду.
Жителей и гостей города просят быть бдительными и лишний раз избегать потенциально опасных мест. А это деревья, рекламные щиты и другие конструкции.
Телефоны экстренных служб, куда можно позвонить при необходимости, - 101, 112.
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