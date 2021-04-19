Сочи 20 апреля накроет сильный ветер до 20 метров в секунду

Ночью и в первой половине дня 20 апреля в Сочи будет дуть сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Сочи начнет портиться уже в ночь на 20 апреля. Северо-восточный ветер усилится и, поменяв направление на западный и северо-западный, станет набирать силу.

Ночью и в первой половине дня 20 апреля в городе-курорте будет дуть ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду.

Жителей и гостей города просят быть бдительными и лишний раз избегать потенциально опасных мест. А это деревья, рекламные щиты и другие конструкции.

Телефоны экстренных служб, куда можно позвонить при необходимости, - 101, 112.

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