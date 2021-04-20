Отключения света в Сочи 20 апреля 2021: где не будет электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Сочи 20 апреля 2021 запланировано сразу в нескольких округах. Дело в том, что на коммуникациях продолжается активный ремонт. На время работ на курорте временно приостанавливается подача электроэнергии в дома местных жителей. Только касается это не всего Сочи. «КП» – Кубань» узнали, где будут отключения света в Сочи 20 апреля 2021.

В Адлерском районе на улице Батайской 1-70, СТ «Текстильщик», СНТ «Весна» и «Эдельвейс», селах Липники, Высокое, на улицах Акаций, Камелий, Фиалок, Мимоз, Лилий, Светогорской, Рижской и Витебской и переулке Осеннем. Здесь частично прекратится подача электричества в промежутке с восьми утра и до девятнадцати вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть в селе Красная Воля на улицах Володи Ульянова, Дарвина и Юбилейной (везде – частично).

В Центральном районе Сочи электричество вырубят в промежутке между 08:00 и 17:00 на улицах Целинной, Виноградной, Яблочной, Восточной и Тимирязева (во всех случаях – частично).

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь электричество вырубят в поселке Вишневка на улицах Республиканской и Майкопской (частично), переулках Высотном и Бородина, поселка Вишневка на улицах Республиканской и Майкопской (частично), переулках Высотном и Бородина, ауле Хаджико на улицах Асарэтх и Зэкошныг и переулках Еловском и Гурыт (везде – частично).

- Приносим жителям извинения за временные неудобства, - говорят энергетики Сочи.

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