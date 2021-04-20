В Сочи пылесос ударил током 5-летнюю девочку

Фото: архив КП

В Сочи 5-летнюю девочку ударило током. Инцидент произошел в квартире многоэтажного дома на улице Высокогорной. В комнате делали уборку. Ребенок пытался выключить пылесос и получил разряд. Малышка была госпитализирована в отделение педиатрии.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на железнодорожном вокзале в Краснодаре подростка ударило током. 12-летний мальчик залез на вагон грузового поезда.

Мальчик был доставлен в краевую больницу в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. ЧП произошло на железнодорожном вокзале Краснодар-2.

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