После ночного ливня в Краснодаре под воду ушли улицы Музыкального района

Дороги подтопило в Музыкальном районе. Фото: Артем Гнатенко

В ночь на 20 апреля на Краснодар обрушился сильный ливень. Дождь в городе продолжает поливать до сих пор. Из-за затяжных осадков некоторые улицы оказались подтоплены. Например, под воду ушли дороги в Музыкальном районе.

- Мы не едем, мы плывем! - жалуются местные жители.

Также в соцсетях сообщают о том, что ливневки не справляются на улицах в поселке Российском, на улице Героев-Разведчиков и других. В мэрии сообщили, что оперативно реагируют на все сообщения о подтоплениях.

- Ночью на улицы города вышла дежурить техника для откачки воды. Специалисты выезжают на места по заявкам, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на 20 апреля 2021 года в Краснодаре: ураган и грозы обрушатся на Кубань во вторник

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 20 апреля (читайте далее)