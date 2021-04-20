В Краснодаре начали проектировать трамвайные линии в ГМР и Восточно-Кругликовский микрорайон

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В Краснодаре начинается проектирование трамвайных линий в микрорайоны Восточно-Кругликовский и Гидростроителей.

- Сейчас новую трамвайную ветку тянут по улице Московской. Проекты по обеспечению трамвайными линиями двух крупных микрорайонов — Восточно-Кругликовского и Гидростроителей, планируется реализовать в течение трех-пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Трамвайную линию в микрорайон Гидростроителей планируется построить по улице Мачуги от Трамвайной, Автолюбителей, Невкипелого до Снесарева с устройством разворотного кольца.

В Восточно-Кругликовский микрорайон ветка пройдет по улице Красных Зорь от Достоевского и далее по Российской, Жлобы, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы, Героев-Разведчиков. Также с разворотным кольцом.