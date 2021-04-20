СК проводит проверку после обрушения потолка в школе Армавира

Идет проверка

Напомним, ЧП случилось утром 20 апреля в школе № 2 города Армавира. Здесь прямо на уроке на детей внезапно обрушился турлучный потолок. Пострадали три ребенка, их на скорой отвезли в больницу. Угрозы жизни нет. Школа продолжает работать в штатном режиме.

Сейчас на месте работают следователь и следователь-криминалистиз краевого управления.

- Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются руководство, педагогический состав и работники школы. В ходе проверки будет истребована и проанализирована организационно-распорядительная документация образовательного учреждения и техническая документация здания, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Кроме того, будет проверяться подрядчик, который делал ремонт. В ближайшее время начнутся экспертизы для установления причины обрушения и соответствия технического состояния здания школы строительным нормам и требованиям безопасности. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Также «КП» - Кубань» выяснила, что школа, в кабинете которой обвалился потолок, 1955 года постройки. Ремонт в помещении делали три года назад – в 2018 году. А ЧП произошло на втором этаже четырехэтажного здания.

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