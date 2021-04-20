В МЧС предупредили о резком подъеме воды в реках на Кубани

Дожди в регионе ожидаются до конца суток 20 апреля

В Краснодарском крае из-за дождей возможен подъем уровня воды в реках. В шести районах Кубани существует вероятность ЧС.

- В связи с ливнями ожидается резкий подъем уровня воды на малых реках и водотоках местами с превышением неблагоприятных отметок. Это особенно касается Горячего Ключа Абинского, Северского, Абинский районов, а также Геленджика, Туапсинского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что возможны затопления и подтопления территорий сельхозугодий и населенных пунктов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «01» или «101» - с мобильных телефонов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что аграрии рассказали, как залповые ливни на Кубани повлияли на первый урожай.