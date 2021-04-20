В Сочи Международный строительный чемпионат собрал более 2 тысяч участников соревнований, спикеров и гостей

Фото: пресс-службы Международного строительного чемпионата

Сочи принимает первый в истории Международный строительный чемпионат. Он собрал более 2 тысяч участников соревнований, спикеров и гостей. Чемпионат проходит на базе парка науки и искусств «Сириус». В мероприятии принимают участие 170 представителей стройорганизаций из России и 14 стран.

- Соревнования чемпионата проходят по 19 инженерным и рабочим номинациям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного строительного чемпионата. - Деловая программа включает в себя секции представителей сектора промышленного строительства, органов власти и профессионального сообщества.

На площадках форума выступят более 130 спикеров.

Мероприятие учреждено Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом» и проводится с целью расширения экономической интеграции России и стран Евразийского экономического союза в сфере промышленного строительства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в числе профессиональных направлений чемпионата - информационное моделирование и проектирование, ручная сварка, ценообразование и сметное нормирование, охрана труда, электромонтаж.

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