12 километров газопровода сдадут в Анапе до конца 2021 года

Фото: пресс-служба администрации края

В Анапе до конца 2021 года проложат 12 километров сетей газопровода. Сейчас идет строительство в станице Анапской.

- Газом будут обеспечены жители улиц Сиреневой, Северной, Раевской, Вишневой, Анапской и Песчаной, - сообщает пресс-служба администрации края.

На очереди станица Гостагаевская - там газопровод проведут по улицам Урожайной, Украинской, Новороссийской, Колхозной, Почтовой, проспектам Казачьему и Вишневому.

После проведения конкурсных работ газ начнут проводить в селе Супсех и хуторе Рассвет.