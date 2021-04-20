На Кубани планируют засеять кукурузой 470 тыс. гектаров

На Кубани стартовал сев кукурузы
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Аграрии Краснодарского края собираются засеять 470 тыс. гектаров кукурузой в 2021 году.
- Самые большие площади под кукурузу отдадут в Лабинском, Курганинском, Отрадненском, Гулькевичском, Новокубанском, Кавказском, Тихорецком и Отрадненском районах, - сообщает пресс-служба администрации края.
В 15 муниципалитетах уже засеяно 6,5 тыс. гектаров.
Сев планируют завершить до 1 мая.
Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что на Кубани из-за погоды на месяц позже приступили к севу яровых. В планах - засеять 2 млн гектаров.