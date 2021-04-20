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Общество20 апреля 2021 21:03

Центр Краснодара перекроют 24 апреля во время парада Кубанского казачьего войска

В мэрии предлагают схему объезда центральных улиц
Инна БОРИСОВА
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Парад исторических отделов Кубанского казачьего войска пройдет в Краснодаре 24 апреля

Парад исторических отделов Кубанского казачьего войска пройдет в Краснодаре 24 апреля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре 24 апреля состоится парад исторических отделов Кубанского казачьего войска. Мероприятие будет посвящено 30-летию со дня реабилитации казачества.

- Торжественное мероприятие состоится в 12.00 на Главной городской площади. Местный телеканал будет вести прямую трансляцию , - сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

По этому поводу с 6.00 24 апреля и до окончания всех торжеств для автомобилей перекроют основные центральные улицы города. Под ограничения для движения попадают улицы Красная, Длинная, Буденного, Коммунаров, Красноармейская.

Фото: мэрия Краснодара Схема перекрытия центральных улиц Краснодара 24 апреля во время парада Кубанского казачьего войска