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Общество20 апреля 2021 22:38

Подтопления после ливня в Краснодаре ликвидировали на 30 участках улицах

Последствия дождя устраняли 20 водооткачивающих машин
Инна БОРИСОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре еще продолжаются работы по устранению подтоплений, которые произошли после залпового ливня. Затопления, по данным на 20.00, устранили на 30 участках улиц краевого центра.

- В краевом центре 20 специальных машин откачали более 4 тыс. кубометров воды. Излишки воды убирали сначала с проезжих частей улиц, - сообщает пресс-служба администрации города.

Традиционно много обращений в мэрию поступило из Музыкального микрорайона, пос. Российского, ст. Елизаветинской, хутора Ленина.

Дождь обрушился на город в ночь на 20 апреля и .