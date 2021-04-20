Подтопления после ливня в Краснодаре ликвидировали на 30 участках улицах

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре еще продолжаются работы по устранению подтоплений, которые произошли после залпового ливня. Затопления, по данным на 20.00, устранили на 30 участках улиц краевого центра.

- В краевом центре 20 специальных машин откачали более 4 тыс. кубометров воды. Излишки воды убирали сначала с проезжих частей улиц, - сообщает пресс-служба администрации города.

Традиционно много обращений в мэрию поступило из Музыкального микрорайона, пос. Российского, ст. Елизаветинской, хутора Ленина.

Дождь обрушился на город в ночь на 20 апреля и .