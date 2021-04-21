В Новороссийске женщина убила ножом молодого любовника

44-летняя женщина в Новороссийске убила своего сожителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

44-летняя женщина в Новороссийске убила своего сожителя в ходе выяснения отношений.

Мужчина, который был на 10 лет моложе своей подруги, в пылу ссоры накинулся на нее с кулаками.

Женщина в защиту схватила нож и ударила им возлюбленного в живот.

- Рана, которую она нанесла потерпевшему, оказалась несовместима с жизнью. Молодой человек скончался по пути в больницу в машине скорой помощи, - сообщили «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщина задержана, в отношении нее заведено уголовное дело.