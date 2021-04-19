Ревнивая россиянка убила любовника, лишив мужского достоинства

В Ейске женщина из ревности убила возлюбленного, ранив в пах ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Драматическая история разыгралась в Ейске. Походы налево одного из сожителей привели к трагедии.

45-летняя женщина, понимая, что не может найти управу на своего 42-летнего гражданского мужа, в пылу ссоры схватила кухонный нож и ударила им мужчину в пах.

Удар оказался смертельным для ее сожителя.

- Приехавшая «скорая помощь» спасти потерпевшего не смогла, он истек кровью и умер, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГМВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители уточнили, что оба - и жертва, и ревнивая убийца - были неоднократно судимы и нигде не работали.

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