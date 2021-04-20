Три бухгалтера санатория в Сочи за хищение 31 млн рублей могут сесть на 10 лет

В Сочи три бухгалтера пойдут под суд за хищение чужих денег Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи будут судить трех сотрудниц одного из санаториев города за хищение и присвоение средств организации, где они работали.

По данным следствия, главный бухгалтер, ее заместитель и бухгалтер-кассир в течение двух лет занимались преступной деятельностью.

Женщины под предлогом самоинкассации выводили из кассы деньги, чтобы зачислить их на расчетные счета санатория. Но на самом деле все было иначе. Обвиняемые вносили в документы ложные данные, а присвоенные деньги забирали себе, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мошенницы задержаны, на них заведено уголовное дело, которое теперь рассмотрит суд. Обвиняемым грозит