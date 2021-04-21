Отключения света в Сочи 21 апреля 2021: где не будет электричества Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 21 апреля 2021 планируется сразу в нескольких округах курортного города. Это связано с ремонтом коммуникаций. Во время работ специалисты будут вынуждены прекратить подачу электричества в дома местных жителей. Правда, это касается не всего Сочи, а только небольшой части улиц. Узнали, где будут отключения света в Сочи 21 апреля 2021

В Адлерском районе в селах Липники, Высоком, Молдовке (частично), Черешне на улицах Владимировская, Таврическая, Фигурная, Попова, Урицкого, Полевая, Бестужева, Карла-Маркса, Белых Акаций, Медовая, Орлиная, Старошкольная, Староклубная, Цимлянска и Народная. Здесь частично не будет вырублено электричество в промежутке с восьми утра и до семи вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до семи вечера света может не быть на улицах Тепличная 1-110, Ветеринарная 1-20, Амбровая 8, Иванова поляна 10, Буковая (частично), Механизаторов 14/8.

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 19:00 на улицах Санаторная 10-70; Яблочная, Виноградная, Целинная, Тимирязева, Тоннельная, Пластунская, Абовяна (все – частично), Восточная 1,3,5,7,9, переулке Теневой, Грушевый (частично), СТ "Вишневый" 145 и СТ «Дальний Кочан».

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Волковка на улицах Надежная, Армавирская (обе – частично); поселке Головинка на улицах Центральная и Симферопольская (оба – частично); поселке Детляжка на улице Львовская (частично) и Часовая.

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