Погода в Краснодаре на 21 апреля 2021 года: дожди уйдут, придет похолодание Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Атмосферный фронт наконец-то миновал Краснодар. Залповые ливни, которые обрушились на краевой центр в начале недели, позади.

Как минимум сегодня синоптики обещают ясную погоду и небольшое падение температуры. Если вчера воздух в краевой столице прогрелся до плюс 20 градусов, то сегодня максимальный показатель составит всего плюс 16.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 21 апреля 2021 года.

- Ожидаем небольшую облачность, преимущественно без осадков. Порывы ветра составят 5-10 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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