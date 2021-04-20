Погода на 20 апреля 2021 года в Краснодаре: ураган и грозы обрушатся на Кубань во вторник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогнозы синоптиков сбываются. Из-за атмосферного фронта на Кубань обрушились мощнейшие дожди, грозы и ураганный ветер. Они будут бушевать в регионе как минимум двое суток – до 22 апреля. На эти дни зонтик должен стать важной частью «гардероба» каждого жителя мегаполиса.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 20 апреля 2021 года в Краснодаре.

- Во вторники утром ожидаем сильный дождь и грозы. Порывы ветра на пике составят 15-17 м/с., – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, ливни никак не отразятся на температуре воздуха. Днем столбики термометра в краевом центре активно рванут вверх. Максимальная температура воздуха во вторник, 20 апреля, составит плюс 20 градусов.

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