Школу Армавира закрыли после обрушения потолка на детей

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

20 апреля в школе Армавира прямо во время занятий на детей обрушился потолок. Пострадали трое второклашек. Двое мальчиков находятся в больнице, девочку отпустили домой. Угрозы жизни пострадавших школьников нет.

После ЧП прокуратура решила закрыть школу, чтобы провести обследование.

- По инициативе прокуратуры принято решение о закрытии школы с целью обследования других помещений образовательного учреждения специалистами и составления соответствующего акта о безопасности дальнейшего обучения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Проверка в здании на аварийность может занять несколько дней. Это время всем школьникам придется заниматься в дистанционном формате.