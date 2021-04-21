В Сочи закрыли цех минеральных вод за санитарные нарушения

Фото пресс-службы УФССП России по Краснодарскому краю

Цех по розливу минеральных вод в Хостинском районе Сочи закрыли по суду. Предприятие опечатали за нарушение санитарных норм.

- Небольшое производство было организовано без необходимых условий при сложной эпидемиологической ситуации. В отношении предпринимателя был составлен протокол. Суд установил, что в цеху создана угроза распространения коронавирусной инфекции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

По решению суда цех опечатали на 2,5 месяца, а точнее – на 80 суток. За это время владелец должен устранить все нарушения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани приставы опечатали элеватор за грубые нарушения в работе.